Актер Сергей Мурзин развел Дворцовый мост в День российского кино

Минувшей ночью, 27 августа, в Петербурге состоялась разводка Дворцового моста, которую решили посвятить Дню российского кино. Принять участие в разводке переправы пригласили актера театра и кино Сергея Мурзина и его дочь Варвару.

Дворцовый мост занимает особенное место на экранах кино. Числу показов моста в фильмах может позавидовать каждый актер. Поэтому в состав механиков Дворцового моста на одну ночь вошел Сергей Мурзин. Он прошел инструктаж, а также прогулялся по внутренним помещениям моста, куда не каждый может попасть. Именно он со своей дочерью строго по графику в 01:10 нажали кнопку разводки моста. Об этом рассказали в пресс-службе городского «Мостотреста».

«Я этот процесс наблюдал с берега с одного, с другого, даже приходилось проходить под этими мостами на всякого рода водном транспорте. Но так, чтобы нажать кнопку и сам мост разошелся — в первый раз», — отметил актер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отреставрируют мост через Кронверкский пролив.