У Троицкого моста каршеринг припарковался о столб, на месте МЧС

В Петербурге у Троицкого моста произошло ДТП с участием каршеринга. Арендованный автомобиль влетел в столб.
Дорожный инцидент случился сегодня, 29 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что автомобиль получил повреждения. Участок усыпан осколками и деталями от машины. На месте работали сотрудники МЧС.
Информация о пострадавших отсутствует.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Рихарда Зорге легковушка повредила капот в ДТП.