У Троицкого моста каршеринг припарковался о столб, на месте МЧС

У Троицкого моста каршеринг припарковался о столб, на месте МЧС
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге у Троицкого моста произошло ДТП с участием каршеринга. Арендованный автомобиль влетел в столб.

Дорожный инцидент случился сегодня, 29 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль получил повреждения. Участок усыпан осколками и деталями от машины. На месте работали сотрудники МЧС.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Рихарда Зорге легковушка повредила капот в ДТП.

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