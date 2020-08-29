Врач назвал три переломных момента в старении организма

Геронтолог объяснил, каким образом происходит старение человека.

Человеческая жизнь коротка и делится на несколько этапов — взросление и старение. у последнего есть несколько переломных моментов, связанных с биологическими процессами, происходящими в организме. О них рассказал геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Отправной точкой к началу старения является 45-летний возраст. Обычно к этому времени репродуктивная функция сходит на нет. Следующий переломный момент происходит в 60 лет — клетки перестают активно делиться, а ткани начинают плохо восстанавливаться, что приводит к развитию хронических заболеваний. В этом возрасте человек приобретает около трех болезней. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В 75 лет начинаются проблемы с внеклеточными процессами структур тканей. Организм становится беззащитнее и подвергается еще большему количеству болезней.

Стоит отметить, что данный цифры являются примерными. Для каждого организма все происходит индивидуально. Сдвинуть негативные процессы старения на более поздние сроки могут помочь правильные жизненные установки — важно соблюдать здоровый образ жизни, хорошо питаться и стараться избегать стрессов. Многое зависит и от экологической обстановки. Также, важно регулярно посещать врачей и проверять здоровье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологические травмы из детства укоряют биологическое старение.