Число жертв обрушения гостиницы в Китае выросло до 30 человек

Число жертв обрушения гостиницы в Китае выросло до 30 человек
В 22:45 по московскому времени спасатели завершили разбор завалов. Фото: Baltphoto

В китайской провинции Шаньси в пятницу, 29 августа, обрушилось здание гостиницы. Под завалами оказались погребены десятки человек.

Чрезвычайное происшествие случилось в городе Линфэнь уезда Сянфэнь. По информации местных СМИ, ссылающихся на представителей власти, количество погибших выросло до 29 человек, еще 28 человек достали из-под завалов живыми. Все они получили различные ранения, семеро пострадавших в тяжелом состоянии.

На место происшествия в срочном порядке прибыли представители китайского министерства по чрезвычайным ситуациям, которые руководили спасательными работами. В 3:45 субботы по местному времени (22:45 пятницы по Москве) специалисты завершили разбор завалов. Теперь правоохранители расследуют причины и обстоятельства трагедии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гореловский путепровод находится под угрозой обрушения из-за размыва.

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Китай обрушение здания чрезвычайное происшествие


 

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