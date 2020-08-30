Клип Dynamite корейской группы BTS стал самым просматриваемым в истории YouTube

Видеоролик на песню Dynamite чрезвычайно популярной южнокорейской K-pop группы BTS стал абсолютным рекордсменом по просмотрам на YouTube.

Клип появился на видеохостинге неделю назад и за первые сутки его просмотрели более 100 миллионов раз. Сейчас, 30 августа, ролик набрал практически 250 миллионов просмотров, что также приближается к рекордной цифре. Отметим, что, благодаря поклонникам, не только клип, но и сам трек BTS стойко держится в верхних строчках множества чартов.

Эту композицию взяли в ротацию даже на главное радио Великобритании, пишет портал Popcake. Аналогичный успех песня имеет и на американском радио. Возможно, сногсшибательный успех проекта в том, что это первый трек BTS, полностью переведенный на английский, а значит, понятный и близкий гораздо более широкой аудитории.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова появилась в клипе в образе художницы Фриды Кало.