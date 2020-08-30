В июле зарегистрирован рекордный объем выдачи ипотеки

В июле зарегистрирован рекордный объем выдачи ипотеки
Рынок ипотечного кредитования растет после введения программы льготной ипотеки по ставке 6,5%. Фото: pixabay.com

В июле, согласно данным официального сайта Центробанка РФ, россияне получили жилищных кредитов на 362 миллиарда рублей.

Таким образом, этот показатель на 17 миллиардов рублей превысил предыдущий исторический максимум, установленный в декабре прошлого года. В общей сложности, в течение 2020 года российские кредитно-финансовые организации одобрили 747 тысяч ипотечных кредитов, из которых 146 тысяч — в июле.

Общий заем на приобретение жилья с начала года составляет 1 трлн 802 млрд рублей, что на 21,3% превышает показатели первых семи месяцев прошлого года. В июле оформили кредитов на 362 млрд рублей, тогда как в июне это сумма составила на 31% меньше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 40% жителей России никогда не смогут позволить себе ипотеку, даже при максимально низкой процентной ставке, как сейчас.

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