40% россиян никогда не смогут позволить себе ипотеку

Не помогает даже снижение процентной ставки, отметил эксперт.

Бывший вице-премьер и гендиректор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал, что огромное количество людей не могут себе позволить ипотеку, даже когда банки снижают процентную ставку. Об этом он рассказал на совещании «Единой России», пишет «Интерфакс». Мутко добавил, что ипотека – это не единственный способ улучшить жилищные условия граждан, поэтому нужно также заняться рынком аренды и индивидуальным жилищным строительством.

«Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40% все равно будут неспособны взять ипотеку»,

— объяснил Мутко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, стоит ли брать сейчас, несмотря на экономические трудности.