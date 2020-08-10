Ипотека: стоит ли брать сейчас, несмотря на экономические трудности

Покупка жилья в кредит остается весьма востребованной даже в эпидемию коронавируса. К тому же, в настоящее время фиксируются рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам.

Начиная с августа, приобрести свои «квадратные метры» можно внеся всего 15% от полной стоимости. В связи с этим, у многих может возникнуть вопрос о том, станет ли приобретение жилья реально более доступным с течением времени или нужно ловить момент сейчас.

Стоит отметить, что в течение нескольких месяцев на квартиры в новых домах выдают ипотеку под 6,5% годовых, при этом особых условий для ее одобрения от покупателей не требуют. Подобная инициатива реализуется благодаря государственной программе, которая будет действовать до 1 ноября. Около 80% жилья покупается исключительно в кредит. И только за весенне-летний период благодаря ипотеке оказались реализованы 20% квартир в новостройках Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

В случае продления программы, ставки могут оказаться еще ниже. По сути, данная мера является основной для поддержания сферы строительства.

Однако, если отталкиваться от срока «до 1 ноября», то поторопиться действительно стоит, ведь необходимо собрать массу документов и пройти некоторые процедуры. К примеру, в Петербурге записаться на совершение сделки по решению квартирного вопроса можно лишь на 30 августа. Это связано с коронавирусными ограничениями. Несколько проще с этим дела обстоят в Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сельская льготная ипотека заинтересовала жителей России.