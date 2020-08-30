На 10-м километре Сортавалы женщина не справилась с управлением. В больнице она и ребенок

Два человека пострадали в результате ДТП на 10-м километре автодороги Сортавала во Всеволожском районе Ленинградской области. 32-хлетняя женщина-водитель не справилась с управлением, врезалась в барьерное ограждение и съехала с дороги.

В результате водитель госпитализирована в тяжелом состоянии. Пострадал также ребенок -девятилетний мальчик. Он госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее в центре Петербурга, на пересечении Гороховой и Казанской улиц, таксист за рулем «Фольксвагена Поло» на полной скорости врезался в две стоявшие на светофоре легковушки. Виновника ДТП увезли на скорой с серьезными травмами.