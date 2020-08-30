Путин и Лукашенко решили встретиться в Москве

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко по телефону договорились, что в ближайшее время проведут встречу в Москве. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора они договорились о дальнейшем укреплении российско-белорусского сотрудничества и о его расширении.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, конкретные сроки встречи будут оьсуждаться дополнительно. Пока решено, что встреча пройдет в ближайшие недели.

Отметим, сегодня, 30 августа в центре Минска произошла стычка между митингующими и силовиками. Как передает РИА Новости, нескольких человек увели в автобусы без номеров.

Кроме того, на проспекте Независимости ОМОН заблокировал толпу участников несанкционированного митинга.

Напомним, волнения в Белоруссии начались после выборов президента страны 9 августа. Победивший на выборах действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. С этими результатами не согласилась оппозиция, которая настаивает, что победила Светлана Тихановская.