На фоне «Лахта Центра» появился странный мираж

На берегу Финского залива на фоне «Лахта Центра» появился мираж. Его запечатлел петербургский фотограф Антон Кубышкин. Фотографию он опубликовал на своей странице в социальной сети «Контакте».

Фотография была сделана накануне, 29 августа. На ней видны странные горизонтальные полосы на фоне «Лахта Центра» и Васильевского острова.

Напомним, в конце июля на вершину «Лахта Центра», который является самым высоким небоскребом в Европе, залез руфер. Видео с ним было опубликовано в соцсетях. Судя по всему, заьрался экстремал на самую высокую точку без страховки.

Напомним также, 24 августа стало известно, что в Северной столице завершилась процедура постановки на кадастровый учет и регистрации прав собственности комплекса зданий и сооружений ПАО «Газпром» в «Лахта Центре» (вторая очередь).

«Лахта Центр» — общественно-деловой комплекс в Петербурге и штаб-квартира «Газпрома». Высота башни составляет 462 метра. Здание считается самым высоким в Европе и России.