«Не стыдно»: госпиталь «Ленэкспо» готовят ко второй волне коронавируса

Временный госпиталь в «Ленэкспо», расположенный в Петербурге, готовят к новой волне коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина.

Она отметила в соцсетях, что подготовка госпиталя, который освободили от пациентов в середине июля, идет «полным ходом». Вавилина добавила, что там задействованы все павильоны, их утепляют, проводят отопление, освещение и вентиляцию.

«В общем, не стыдно», — написала она.

Напомним, пациенты, лежавшие в «Ленэкспо», жаловались на непростые условия проживания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в госпитале «Ленэкспо» среди ночи обрушился потолок.