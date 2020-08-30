«Не стыдно»: госпиталь «Ленэкспо» готовят ко второй волне коронавируса

&#171;Не стыдно&#187;: госпиталь &#171;Ленэкспо&#187; готовят ко второй волне коронавируса
"Ленэкспо". Фото: vk.com/n.vavilina

Временный госпиталь в «Ленэкспо», расположенный в Петербурге, готовят к новой волне коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина.

Она отметила в соцсетях, что подготовка госпиталя, который освободили от пациентов в середине июля, идет «полным ходом». Вавилина добавила, что там задействованы все павильоны, их утепляют, проводят отопление, освещение и вентиляцию.

«В общем, не стыдно», — написала она.

Напомним, пациенты, лежавшие в «Ленэкспо», жаловались на непростые условия проживания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в госпитале «Ленэкспо» среди ночи обрушился потолок.

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