Россияне смогут защититься от преследования в соцсетях

Речь идет о злоумышленниках, присылающих сообщения с угрозами, которые нередко переходят в реальные. Фото: unsplash

Речь идет о злоумышленниках, присылающих сообщения с угрозами, которые нередко переходят в реальные. Фото: unsplash

Депутаты Госдумы работают над законопроектом, согласно которому россияне смогут получить защиту от преследования в социальных сетях. Ориентировочно, документ будет внесен в палату в начале осенней сессии.

Как сообщает «Парламентская газета», этот законопроект предполагает, что правоохранительные органы и судейский корпус приобретут полномочия по защите пользователей Сети от киберсталкеров. Речь идет о злоумышленниках, присылающих сообщения с угрозами, которые нередко переходят в реальные.

Как отметил первый зампред думского комитета по информационной политике Сергей Боярский, сейчас граждане, которые обращаются в полицию после угроз, получают от правоохранителей в ответ что-то вроде «когда убьют — тогда и приходите». Нередко это заканчивалось избиениями или убийством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сеть попали данные 55 тысяч банковских клиентов.