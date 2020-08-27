В сеть попали данные 55 тысяч банковских клиентов

В сеть попали данные 55 тысяч банковских клиентов
В сеть утекли данные банковских карт. Фото: Pixabay

Банк России совместно с Visa уведомили кредитные организации об обнаружении личных данных их клиентов на просторах интернета.

Речь идет о 55 тысячах банковских карт, с помощью которых пользователями совершались покупки в сервисе Joom, который занимается доставкой товаров из Китая. Об этом сообщает РБК.

Целая база украденных данных «лежит» в открытом доступе в Telegram-каналах и сайтах, специализирующихся на размещении подобного контента. Информация о клиентах банков представлена в виде 10 из 16 цифр номера карт, сроке действия, названия банка и платежной системы, ФИО пользователя и его личных контактов.

Известно, что в открытом доступе оказалась информация клиентов таких банков, как: Сбербанк, Россельхозбанк, Тинькофф банк и Райффайзенбанк, а также многих других организаций, включая не только отечественные, но и иностранные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружили в сети.

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