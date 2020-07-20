Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружили в сети

Данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов оказались в открытом доступе. Об утечке информации сообщила израильская компания vpnMentor, работающая в сфере кибербезопасности.

По данным компании, на незащищенном сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Специалисты обнаружили электронные адреса, незащищенные пароли, модели телефонов пользователей, IP и домашние адреса. Объем данных составляет около 1,2 Тб.

В России бесплатные VPN сервисы популярно среди плохо подкованных технически людей. Пользователи скачивают их для того, чтобы получить доступ к заблокированным сайтам или сменить IP для регистрации нескольких учетных записей. По оценкам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, в сеть могли «утечь» данные от десятков до сотен тысяч россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter подверглись хакерским атакам.