Ушла из жизни актриса из «Терминатора 2»

Ушла из жизни актриса из &#171;Терминатора 2&#187;
Лесли Хэмилтон. Фото: terminator.fandom.com

В Соединенных Штатах скончалась Лесли Хэмилтон, которая была сестрой-близнецом Линды Хэмилтон, известной зрителям по роли Сары Коннор в фильмах «Терминатор».

Об этом сообщает Movieweb, смерть 63-летней Лесли Хэмилтон наступила еще 22 августа, однако ее семья сообщила о смерти актрисы лишь сейчас. Причины смерти не раскрываются.

Женщина работала медсестрой скорой помощи, а после в хосписе, и в кино сыграла лишь один раз. Режиссер Джеймс Кэмерон взял ее на роль в фильме «Терминатор 2», где она снялась в нескольких сценах. Она предстала в роли терминатора Т-1000, который превратился в Сару Коннор. Также в фильме есть момент, где героиня наблюдает за самой собой, играющей на площадке с сыном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что звезда фильма «Черная Пантера» Чедвик Боузман скончался в США.

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