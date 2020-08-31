Сильные ливни испортят погоду в Ленобласти 31 августа

Начало рабочей недели в Ленинградской области встретит местных жителей непогодой: регион продолжают поливать проливные дожди.

Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Ночью на понедельник, 31 августа, на северо-западе Ленобласти пройдут ливни, а днем сильные осадки будут «радовать» жителей южных и восточных районов. Ливни продолжатся и 1 сентября.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», понедельник будет довольно прохладным — в Ленобласти ожидается до 19 градусов тепла днем, а ночью температура воздуха опустится до +8 градусов.

Скорость юго-восточного, южного ветра составит 3-8 метров в секунду, а вечером порывы ветра усилятся до 6-10 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.