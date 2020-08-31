На проспекте Непокоренных из квартиры вынесли 8 миллионов рублей

На проспекте Непокоренных из квартиры вынесли 8 миллионов рублей
Полиция устанавливает личностей, которые могли иметь доступ к квартире пострадавшей. Фото: pixabay.com

В ночь с 28 на 29 августа в квартиру индивидуальной предпринимательницы на проспекте Непокоренных забрался вор, который вынес 8 миллионов рублей, принадлежавших компании пострадавшей.

Оказалось, что бизнесвумен планировала закупиться средствами индивидуальной защиты для сотрудников своего ИП. Выделенные на это 8 млн рублей она перевела на расчетный счет другого предпринимателя, который обналичил средства и отдал пострадавшей, вероятно, для последующей оплаты СИЗ.

Несмотря на то, что дверь парадной оборудована камерами видеонаблюдения, установить обстоятельства происшествия полицейским это не помогло. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице похитители держали женщину в заложниках четыре дня, чтобы заставить её передать им право собственности на квартиру.

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