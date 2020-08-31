На Гранитной сбили девушку на самокате

Не уточняется, в каком состоянии находится пострадавшая.

Сегодня, 31 августа, на перекрестке Новочеркасского и Гранитной произошла авария. Девушку, которая пересекала дорогу на самокате, сбил автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место уже прибыли две машины скорой помощи, медики оказывают помощь травмированной. Непонятно, в каком она находится состоянии. Свидетели уверяют, что ходить пострадавшая не может.

В комментариях пользователи отметили, что в аварии виновата девушка, так как нужно спешиваться на «зебре».

«Когда на нерегулируемый переход вылетает кто-то на самокате, автомобиль не всегда может мгновенно остановиться»,

— пишет один из пользователей.

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