Старт иммунизации: как жители Петербурга прививаются от гриппа в мобильных пунктах

В этом году для иммунизации населения петербургские медики будут использовать три российских вакцины УЛЬТРИКС, КВАДРИ и СОВИГРИПП. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В этом году для иммунизации населения петербургские медики будут использовать три российских вакцины УЛЬТРИКС, КВАДРИ и СОВИГРИПП. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице началась иммунизация населения. В сегодняшних эпидемиологических условиях власти считают особенно важным охватить вакцинацией как можно больше горожан.

Первые мобильные прививочные пункты уже появляются на улицах Северной столицы. Они располагаются в точках с наибольшей проходимостью — как правило, возле станций метро. Корреспондент Gazeta.SPb заснял первых петербуржцев, проходящих иммунизацию.

Планируется, что традиционные прививки от гриппа в преддверии осенне-зимней вспышки этого заболевания должны сделать около 60% населения, то есть более 3,2 миллионов человек. Из закупленных Петербургом бесплатных доз вакцины 488 тысяч рассчитаны на детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская вакцина включает в себя три актуальных штамма против вируса гриппа, которых не было в прошлом году.