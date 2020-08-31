Жители Петербурга в этом году стараются сэкономить на сборах детей в школу

Большая часть горожан стараются снизить траты при подготовке ребенка к школе. Лишь 35% жителей Северной столицы согласны не экономить на этой статье расходов.

Согласно исследованиям Райффайзенбанка, данными которых делится АБН, 29% петербуржцев выделяют на сборы первоклассника 5-10 тысяч рублей, еще 26% — 10-15 тысяч, 36% готовы потратить более 15 тысяч и лишь 9% родителей не хотят переходить порог 5 тысяч рублей.

При этом треть родителей считает, что расходы на школьные принадлежности остались неизменными с прошлого года, еще треть — что траты увеличились, и наконец 29% заявляют, что вовсе стали тратить меньше. По данным «Платформы ОФД», минимальный набор ученика подорожал на 24% за год и стоит теперь около 4,8 тысяч рублей.

41% родителей намереваются сэкономить на школьной форме, еще столько же участников опроса — на приобретении канцтоваров. Кроме того, 15% опрошенных считают, что дороже всего будет оборудовать домашнее рабочее место. При этом многие ринулись за покупками на онлайн-платформы: Wildberries и Ozon зафиксировали многократный рост продаж рюкзаков, тетрадей, красок, школьной одежды и других товаров для учеников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родители петербургских школьников возмущены новыми условиями обучения.