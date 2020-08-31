Вышел тизер экранизации культового романа Стивена Кинга «Противостояние»

Стриминговый сервис CBS All Access опубликовал на видеохостинге Youtube тизер 10-серийной адаптации постапокалиптического романа Стивена Кинга «Противостояние».

Согласно сюжету, из одной тайной базы, в которой существует смертельно опасный вирус, происходит его утечка. Распространение инфекции приводит к массовой эпидемии. Чудом выжившие люди вместо того, чтобы объединиться, делятся на два лагеря — тех, кто хочет жить по-старому, с существующими до этого идеалами, и тех, кто становится последователями некого Черного Человека, желающий получить власть над всем миром.

В главных ролях в сериале снялись Александр Скарсгард, Джеймс Марсден, Эмбер Херд и Вупи Голдберг. Над постановкой экранизации работали режиссеры Джош Бун и Бэн Кэвелл.

Фанаты творчества Стивена Кинга могут ожидать премьеры мини-сериала уже 17 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Стивен Кинг ответил тем, кто чувствует себя героем его романа из-за коронавируса.