Вышел тизер экранизации культового романа Стивена Кинга «Противостояние»

Вышел тизер экранизации культового романа Стивена Кинга «Противостояние»
Стивен Кинг. Фото: @stephenking/instagram

Стриминговый сервис CBS All Access опубликовал на видеохостинге Youtube тизер 10-серийной адаптации постапокалиптического романа Стивена Кинга «Противостояние».

Согласно сюжету, из одной тайной базы, в которой существует смертельно опасный вирус, происходит его утечка. Распространение инфекции приводит к массовой эпидемии. Чудом выжившие люди вместо того, чтобы объединиться, делятся на два лагеря — тех, кто хочет жить по-старому, с существующими до этого идеалами, и тех, кто становится последователями некого Черного Человека, желающий получить власть над всем миром.

В главных ролях в сериале снялись Александр Скарсгард, Джеймс Марсден, Эмбер Херд и Вупи Голдберг. Над постановкой экранизации работали режиссеры Джош Бун и Бэн Кэвелл.

Фанаты творчества Стивена Кинга могут ожидать премьеры мини-сериала уже 17 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Стивен Кинг ответил тем, кто чувствует себя героем его романа из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
сериал стивен кинг тизер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, какие районы Петербурга пострадали от сильных дождей в выходные
На Бабушкина хулиган пытался отобрать у женщины её енота — нарушителя ...
Блогер рассказала, как добиться успехов в TikTok
Сергей Харлашкин покинул пост директора «Метростроя»
31 августа. Старт нового сезона на НАШЕм Радио!
Жители Петербурга в этом году стараются сэкономить на сборах детей в школу
Китайские и латиноамериканские журналисты договорились о сотрудничестве на ...
Родители петербургских школьников возмущены абсурдностью условий нового ...