Стивен Кинг ответил тем, кто чувствует себя героем его романа из-за коронавируса

Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал слова о том, что из-за ситуации с пандемией мир стал похож на его роман «Противостояние».

«Люди продолжают говорить: «Вот черт, мы как будто живем в романе Стивена Кинга». Мой единственный ответ на это: «Мне жаль», — сказал Кинг в интервью npr.

По словам Кинга, пандемия такого масштаба как COVID-19 должна была случиться рано или поздно. Мы живем в мире, где путешествия — часть повседневной жизни, поэтому это был лишь вопрос времени.

Он добавил, что старается не сравнивать коронавирус с супергриппом из своего романа.

«Противостояние» — постапокалиптический роман, опубликованный в 1978 году. История происходит в мире, где пандемия супергриппа убила почти все население мира. В центре сюжета оказывается группы выживших, которые противостоят друг другу.

Ранее Стивен Кинг оценил фильм «Доктор Сон», снятый на основе его романа.