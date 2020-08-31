В Петербурге начал работать новый волейбольный центр с бассейном

В Северной столице на базе Морского технического университета открылось новое спортивное учреждение.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что возведенный спортивный центр полностью готов к работе и проведению занятий и соревнований.

Двухэтажное здание спортивного назначения построено на Ленинском проспекте. Площадь объекта составила 6710 квадратных метров. Внутри учреждения оборудована волейбольная арена 18х9, 25-метровый бассейн, рассчитанный на 5 дорожек и зрительские трибуны вместимостью 2000 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоит отметить, что заниматься в волейбольном центре смогут не только учащиеся Морского университета, но и другие петербургские сборные команды.

Напомним, первая попытка построить спортивный объект была предпринята еще в 1991 году, однако денег на реализацию не хватило. Позднее, благодаря помощи спонсоров и попечительского совета, проект все же было решено воплотить в жизнь. Строительные работы снова начались в июне 2019 года.

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