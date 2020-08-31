В Янино откроется стадион с футбольным полем стандарта FIFA

В следующем году на стадионе появятся зрительские трибуны. Фото: Pixabay.com

В следующем году на стадионе появятся зрительские трибуны. Фото: Pixabay.com

В понедельник, 31 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил Янино-1 и оценил готовность нового стадиона.

Арену возвели на базе Янинского Культурно-спортивного досугового центра. Однако посещать его смогут не только учащиеся центра, но и все местные жители по предварительной записи.

Уже 12 сентября стадион откроется для первых участников соревнований. Строительство спортивного объекта в Янино-1 началось в июне 2019 года. Его площадь составляет 16 тысяч квадратных метров. Внутри стадиона оборудованы беговые дорожки и обустроено, согласно стандартам FIFA, поле для игры в футбол. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Стоит отметить, что стадион максимально оснащен всем необходимым для комфортного пребывания в нем маломобильных людей.

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