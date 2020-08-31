Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с иномаркой на Арсенальной

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Одного из водителей доставили в больницу.

Авария случилась в понедельник, 31 августа, возле дома 1/3 на Арсенальной улице. Дорогу не смогли поделить машина марки Hyundai Solaris и мотоцикл Honda.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу, 44-летний мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Информация о втором водителе и подробности ДТП выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пироговской набережной легковушка столкнулась с «Яндекс.Такси».