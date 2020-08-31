На Пироговской набережной легковушка столкнулась с «Яндекс.Такси»

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыли сотрудники дорожно-транспортных служб.

Машины столкнулись в понедельник, 31 августа, на Пироговской набережной. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить машина «Яндекс.Такси» и легковой автомобиль темного цвета. Подробности случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Культуры легковушка почти вылетела с проезжей части. По словам очевидцев, авария случилась на посту ГИБДД.