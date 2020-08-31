На проспекте Культуры легковушка почти вылетела с проезжей части

В Петербурге на проспекте Культуры произошло ДТП. Одна из машин практически вылетела с проезжей части.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 31 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, авария случилась на посту ГИБДД. На кадрах видно, что машина заехала на разделительную полосу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле станции метро «Купчино» иномарка «забодала» пожарную машину.