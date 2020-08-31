Возле «Купчино» иномарка «забодала» пожарную машину

Возле &#171;Купчино&#187; иномарка &#171;забодала&#187; пожарную машину
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием пожарной машины. Информация о пострадавших не приводится.

Авария случилась в понедельник, 31 августа, возле станции метро «Купчино». Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, иномарка темного цвета «забодала» пожарную машину на Витебском проспекте. В результате столкновения на участке образовался затор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Металлистов такси потеряло бампер после ДТП с легковушкой.

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