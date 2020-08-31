На проспекте Металлистов такси потеряло бампер после ДТП с легковушкой

В Петербурге на проспекте Металлистов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины сервиса такси.
Авария случилась сегодня, 31 августа, у дома №28. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что служебная машина получила сильные повреждения. У нее отлетел передний бампер. Также у авто помят капот.
Информация о пострадавших отсутствует.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе школьник попал под машину, а после пошел разговаривать с водителем.