На проспекте Металлистов такси потеряло бампер после ДТП с легковушкой

В Петербурге на проспекте Металлистов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины сервиса такси.

Авария случилась сегодня, 31 августа, у дома №28. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что служебная машина получила сильные повреждения. У нее отлетел передний бампер. Также у авто помят капот.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе школьник попал под машину, а после пошел разговаривать с водителем.