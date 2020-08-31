На проспекте Металлистов такси потеряло бампер после ДТП с легковушкой

На проспекте Металлистов такси потеряло бампер после ДТП с легковушкой
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Металлистов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины сервиса такси.

Авария случилась сегодня, 31 августа, у дома №28. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что служебная машина получила сильные повреждения. У нее отлетел передний бампер. Также у авто помят капот.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе школьник попал под машину, а после пошел разговаривать с водителем.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге заработает «горячая линия» по вопросам школьного питания
ВОЗ поддержала открытие стран после карантина, связанного с коронавирусом
Возле «Купчино» иномарка «забодала» пожарную машину
Студентов и преподавателей ВУЗов обяжут носить защитные маски в новом ...
Свидетель подтвердил, что лично вывел Ефремова с места водителя после ДТП
Попова: в школу нельзя идти даже при малейшем недомогании
В театре «Ленком» рассказали о состоянии госпитализированного Певцова
На проспекте Металлистов такси потеряло бампер после ДТП с легковушкой