В Московском районе школьник попал под машину, а после пошел разговаривать с водителем

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса легкового автомобиля попал ребенок.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 31 августа, на углу улицы Ленсовета и проспекта Гагарина. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобиль марки Ford наехал на ребенка, который переходил улицу по разрешающему сигналу светофора. Они добавили, что несовершеннолетний поднялся на ноги и пошел говорить с водителем иномарки.

Информация о состоянии мальчика не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ЗСД столкнулись четыре машины. В результате столкновения транспортные средства раскидало в разные стороны.