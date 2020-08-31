На ЗСД столкнулись четыре машины

На ЗСД столкнулись четыре машины
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на участке ЗСД в сторону Дачного проспекта произошло ДТП с участием четырех легковых авто. В результате столкновения машины разбросало по нескольким рядам.

Авария случилась в понедельник, 31 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что некоторые машины развернуло на 90 градусов.

Информации о пострадавших не поступало. В районе происшествия образовались серьезные пробки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гранитной сбили девушку на самокате. Не уточняется, в каком состоянии находится пострадавшая.

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На ЗСД столкнулись четыре машины