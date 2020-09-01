В Петербурге многоквартирные дома уже готовы к зиме

Жилой фонд Северной столицы полностью готов к зиме. Специалисты отремонтировали крыши домов и провели другие техработы. Об этом рассказал председатель жилкомитета города Виктор Борщев.

По его словам, из-за угрозы распространения Covid-19 в нынешнем году подготовка жилого фонда завершилась к началу осени. Речь идет о 23 тыс. 661 доме. В их числе — 358 общежитий.

Как сообщил ТАСС, эксперты успели проверить инженерные системы, а также провели испытания сетей и ремонт входных дверей.

Председатель подчеркнул, что в городе на Неве также решаются проблемы с кровлями, на которых образуются наледь и сосульки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый день осени в Петербурге будет дождливым и прохладным. Днем температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.