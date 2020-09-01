Инженера из Петербурга поймали на мошенничестве на четверть миллиона

Инженера из Петербурга поймали на мошенничестве на четверть миллиона
Инженера из Петербурга подозревают в мошенничестве. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге главного инженера одной из организаций задержали по подозрению в мошенничестве. Правоохранители считают, что он мог похитить более четверти миллиона рублей.

Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО. Правоохранители задержали главного инженера организации, которая занималась ремонтом и реконструкцией железнодорожного пути.

По версии ведомства, он вступил в сговор со своей родственницей, чтобы похитить деньги работодателя. Он заключил от имени организации договор на оказание услуг по доставке документов. Такие услуги на деле не оказывались – они просто были не нужны из-за электронного документооборота.

В результате более 260 тысяч рублей злоумышленники похитили. Во время обысков у главного инженера нашли 315 тысяч рублей, а на месте работы – документы с признаками подделки.

По факту возбуждено уголовное дело.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инженер мошенничество новости спб полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус подтвердили у 185 петербуржцев
Петербургские власти поздравили школьников с Днем знаний
Инженера из Петербурга поймали на мошенничестве на четверть миллиона
Водители стоят в пробке на Сортавале из-за ДТП
На коронавирус в Петербурге проверили почти 17 тысяч человек
Белорусская оппозиция создает политическую партию «Вместе»
Выстреливший в глаз петербуржцу гендиректор фирмы задержан
Отремонтировавший за 200 тысяч ноутбук пенсионерке петербуржец задержан