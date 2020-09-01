Инженера из Петербурга поймали на мошенничестве на четверть миллиона

В Петербурге главного инженера одной из организаций задержали по подозрению в мошенничестве. Правоохранители считают, что он мог похитить более четверти миллиона рублей.

Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО. Правоохранители задержали главного инженера организации, которая занималась ремонтом и реконструкцией железнодорожного пути.

По версии ведомства, он вступил в сговор со своей родственницей, чтобы похитить деньги работодателя. Он заключил от имени организации договор на оказание услуг по доставке документов. Такие услуги на деле не оказывались – они просто были не нужны из-за электронного документооборота.

В результате более 260 тысяч рублей злоумышленники похитили. Во время обысков у главного инженера нашли 315 тысяч рублей, а на месте работы – документы с признаками подделки.

По факту возбуждено уголовное дело.