В Петербурге по своему маршруту вновь начнет ходить туристический трамвай

В Петербурге по своему маршруту вновь начнет ходить туристический трамвай
"Американка" совсем скоро начнет работу. Фото: пресс-служба Горэлектротранс

После вынужденного простоя, связанного с ограничительными мерами по коронавирусной инфекции, реплика известной «американки» вновь выйдет на улицы Петербурга.

Маршрут «Первый туристический» продолжит работу с четверга, 3 сентября. Каждый день трамвай будет совершать по три выезда из Музея городского электрического транспорта. Известно и время рейсов: 10:00, 13:00, 16:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».

Отмечается, что пассажиры в трамвай ЛМ-33 смогут попасть лишь в защитных масках и перчатках. После каждого выезда в трамвае будут проводить дезинфекцию. Ради обеспечения социальной дистанции, максимальное количество людей, которые смогут находиться в салоне, будет уменьшено в два раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамвай могут запустить между станциями «Парнас» и «Девяткино».

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ГУП «Горэлектротранс» трамвай туристический маршрут


 

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