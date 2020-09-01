В Петербурге по своему маршруту вновь начнет ходить туристический трамвай

После вынужденного простоя, связанного с ограничительными мерами по коронавирусной инфекции, реплика известной «американки» вновь выйдет на улицы Петербурга.

Маршрут «Первый туристический» продолжит работу с четверга, 3 сентября. Каждый день трамвай будет совершать по три выезда из Музея городского электрического транспорта. Известно и время рейсов: 10:00, 13:00, 16:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».

Отмечается, что пассажиры в трамвай ЛМ-33 смогут попасть лишь в защитных масках и перчатках. После каждого выезда в трамвае будут проводить дезинфекцию. Ради обеспечения социальной дистанции, максимальное количество людей, которые смогут находиться в салоне, будет уменьшено в два раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамвай могут запустить между станциями «Парнас» и «Девяткино».