Автор трека I Like To Move It ушел из жизни в США

Морилло умер, так и не дожив до 50 лет. Фото: https://www.instagram.com/erickmorillo/

Морилло умер, так и не дожив до 50 лет. Фото: https://www.instagram.com/erickmorillo/

Музыкант умер по неустановленной причине. Ему даже не было 50 лет.

Диджей и продюсер Эрик Морилло умер во вторник, 1 сентября. Его тело нашли в Майами-Бич. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на зарубежные издания. Пока что непонятно, что стало причиной смерти 49-летнего музыканта.

Напоминаем, что в 1993 году Эрик Морилло под псевдонимом Reel 2 Real выпустил свой бессмертный хит — I Like To Move It. За свои заслуги он был удостоен звания «Лучший международный диджей» 2002 года и «Лучший хаус-диджей» 1999 и 2001 годов по версии клуба «Pacha».

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