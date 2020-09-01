В Ленобласти ДТП: погиб мужчина

В Ленобласти ДТП: погиб мужчина
Мужчине не успели оказать помощь. Фото: Baltphoto

Скончавшийся остановился на обочине, когда все произошло.

В Лужском районе Ленинградской области 1 сентября произошла смертельная авария. Об этом сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и региону. Все случилось на 1-м километре дороги Толмачево — а/д «Нарва». Мужчина остановился на обочине и вышел из машины, когда его сбил с ног автомобиль. В результате он получил серьезные травмы и скончался на месте. Ему пытались помочь врачи, но ничего не получилось. На вид мужчине было около 50 лет, его личность устанавливается.

За рулем иномарки сидел 20-летний водитель – скорее всего, он не заметил человека на дороге. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе после аварии госпитализировали пенсионера. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп ленинградская область


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онколог перечислил возможные симптомы рака
На Дороге жизни лежит бездыханный лось
В Ленобласти ДТП: погиб мужчина
Врачи нашли способ предотвратить развитие диабета
В Москве из-за коронавируса скончались 12 пациентов
Река Ижора пенится из-за сточных вод
СКА подписал контракт с новым нападающим
Автор трека I Like To Move It ушел из жизни в США