На Московском шоссе после аварии госпитализировали пенсионера

На Московском шоссе после аварии госпитализировали пенсионера
Московское шоссе в Петербурге недавно отремонтировали. Фото: gov.spb.ru

Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

На Московском шоссе сегодня, 1 сентября, произошла авария. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Участниками ДТП стали несколько автомобилей – в «японца», который пропускал машины, врезалась иномарка. В результате его отбросило в сторону «Тойоты», водитель получил травмы. На место прибыли медики, которые госпитализировали 74-летнего мужчины. Его состояние оценили как средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента. Прочие подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что после ДТП на Зверинской иномарку отбросило на тротуар. Оба автомобиля получили серьезные повреждения капота.

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