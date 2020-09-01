«Припарковался»: после ДТП на Зверинской иномарку отбросило на тротуар

Днем 1 сентября на Петроградской стороне произошла авария, в результате которой одна из иномарок вылетела за ограждение на тротуар.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы пишут, что все произошло на углу Зверинской улицы и переулка Нестерова.

«Шевроле Авео» припарковался на тротуаре за ограждением, после встречи с «Пежо» на перекрестке Зверинской и переулка Нестерова», — сообщает автор публикации.

Судя по опубликованным в группе снимкам, в результате столкновения «Шевроле» заехал на тротуар, оставив металлическое ограждение нетронутым. Оба автомобиля получили серьезные повреждения капота.

О пострадавших не сообщается.

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