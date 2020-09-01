Водители стоят в пробке на Сортавале из-за ДТП

Водители стоят в пробке на Сортавале из-за ДТП
Место ДТП на Сортавале. Фото: vk.com/spb_today

Утренняя авария на федеральной трассе А-121 «Сортавала» собрала серьезную пробку в сторону Петербурга.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщают очевидцы, на «Сортавале» произошло ДТП с участием как минимум одного автомобиля. Автор поста пишет, что там разбился автомобиль «Нива». Судя по кадрам ролика, машина перегородила движение по нескольким полосам. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», авария произошла на трассе в районе деревни Мендсары во Всеволожском районе Ленобласти. В сторону Петербурга образовался двухкилометровый затор, который судя по всему будет лишь увеличиваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка улетела в отбойник на КАД, других не задело чудом. Причиной аварии стала дождливая погода.

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