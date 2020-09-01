Легковушка улетела в отбойник на КАД, других не задело чудом

Легковушка улетела в отбойник на КАД, других не задело чудом
ДТП на КАД. Фото: кадр видео группы ". ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге произошло очередное ДТП на КАД. В отбойник под дождем ушел легковой автомобиль.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметил один из водителей, ставший свидетелем аварии, легковой автомобиль развернуло и отбросило в отбойник прямо перед ним. Он предположил, что другой автомобилист потерял управление.

«Чудом меня не зацепила», — отмечает очевидец, говоря о пострадавшей машине.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Арсенальной улице в Калининском районе Петербурга. Там легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Пилот в результате оказался в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранители в настоящее время ведут проверку.

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