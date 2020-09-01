Иномарка снесла мотоцикл на Арсенальной

Иномарка снесла мотоцикл на Арсенальной
Арсельная улица. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства аварии с мотоциклом в Калининском районе. Пилот в результате оказался в больнице.

ДТП с участием мотоцикла произошло на Арсенальной улице. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняют правоохранители, накануне, 31 августа, поздно вечером Hyundai столкнулся с мотоциклом Honda. Других подробностей ДТП в региональном управлении ведомства не приводят.

Отмечается, что пилот 1976 года рождения оказался в больнице в тяжелом состоянии.

По факту аварии ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писал о серьезном ДТП с двумя машинами на КАД.

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