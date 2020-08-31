На внешнем кольце КАД произошло серьезное ДТП с двумя машинами

В Петербурге на Кольцевой автодороге произошло ДТП с участием нескольких машин. К месту аварии прибыли сотрудники ДПС.

Авария случилась в ночь на вторник, 1 сентября, на 44 километре внешнего кольца. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев столкнувшиеся машины заняли два ряда — левый и правый.

О пострадавших в настоящий момент информация уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Обводном канале произошло лобовое ДТП, госпитализировали двух человек.