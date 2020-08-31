На Обводном канале произошло лобовое ДТП, госпитализировали двух человек

На Обводном канале произошло лобовое ДТП, госпитализировали двух человек
Водителей госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло лобовое ДТП с участием двух автомобилей. Оба водителя попали в больницу.

Авария случилась вечером понедельника, 31 августа, возле дома №60 по набережной Обводного канала. Водитель легковушки марки Infiniti не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по региону, в результате аварии пострадали оба водителя. Их госпитализировали с различными травмами средней степени тяжести.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пироговской набережной легковушка столкнулась с «Яндекс.Такси». К месту аварии прибыли сотрудники дорожно-транспортных служб.

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