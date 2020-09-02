Петербуржцы заметили в небе тысячи светящихся квадрокоптеров

Жители Петербурга заметили в небе тысячи квадрокоптеров. Они соединялись в голубя, цифру «75» и звезду победы.

Об этом стало известно в среду, 2 сентября. Фотографии красочного зрелища опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы предположили, что иллюминация посвящена 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. Они также указали, что в небо над городом поднялись 2 тыс. квадрокоптеров.

На кадрах видно, как сначала квадрокоптеры слетаются в звезду Победы, затем в цифру 75, которая находится внутри шара-сферы. После очевидцы заметили голубя из летающих огонтков, который является символом мира. На фотографиях также успели запечатлеть солдата с пистолетом в руке и несколько аэропланов.

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