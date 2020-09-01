Лучшим учителям Петербурга выдадут премии

Лучшие педагоги образовательных учреждений Северной столицы будут награждены денежными премиями за свои заслуги перед 5 октября.

Во вторник, 1 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделение средств из городского бюджета на награждение 30 школьных учителей. Педагогов выбирала специальная комиссия еще весной, окончательные итоги были подведены 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Известно, что каждая премия составляет 200 тысяч рублей. Награждение состоится перед Днем учителя, которое традиционно отмечается в стране 5 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал, как будет проходить учебный процесс в петербургских школах в период эпидемии. На обеспечение безопасности в образовательных учреждениях было потрачено 6 миллиардов рублей.