Россиян предупредили об опасности прогулок в парке осенью

В листве могут развиваться бактерии, которые провоцируют аллергию. Фото: pixabay

В листве могут развиваться бактерии, которые провоцируют аллергию. Фото: pixabay

Осенью следует ограничить прогулки в парках и потребление сладкого, чтобы избежать вирус гриппа. Об этом рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

По ее словам, в указанный период начинается похолодание и опадает листва, при таких условиях развиваются грибковые инфекции и происходит всплеск сезонных аллергенов.

В интервью радио Sputnik специалист отметила, что осенью стоит ограничить употребление сахара, чтобы не провоцировать воспаление на коже и слизистых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина может не спасти человечество от коронавируса. На данный момент в России зарегистрировано более 1 млн случаев заражения. Врач напомнил, что у некоторых людей уже есть иммунитет, но это еще не дает стопроцентной гарантии.