В Петербурге в среду потеплеет до +19

В Северной столице ожидается переменная облачность без осадков. Горожан порадует теплая погода. Об этом сообщили в главке МЧС по региону.

Сегодня, 2 сентября, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки днем 17-19 градусов тепла. В ночное время температура воздуха составит от +9 до +11 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», подует восточный и юго-восточный ветерсо скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду в Пулково задержат один рейс до Москвы.