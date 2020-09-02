В среду в Пулково задержат один рейс до Москвы

В среду в Пулково задержат один рейс до Москвы
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Данные об этом указаны на электронном табло воздушной гавани.

Об этом стало известно в среду, 3 сентября. Так, рейс U6 060 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь в Москву в 14:50, его вылет перенесли на 16:05.

О других задержках или отмене рейсов информации не табло не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково пассажиры, вернувшиеся с отдыха за границей, вынуждены томиться в очередях из-за необходимости провериться на коронавирусную инфекцию нового типа. Очевидцы рассказали, что время ожидание в очереди составляет 1,5 — 2 часа.

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В среду в Пулково задержат один рейс до Москвы