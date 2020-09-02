Домушник обчистил квартиру медсестры на Королева

Домушник обчистил квартиру медсестры на Королева
Неизвестный вынес кольца, часы, серьги, браслеты. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга неизвестный обчистил квартиру медсестры.

В отдел полиции обратилась 29-летняя женщина, работающая в клинике «Меди». Она рассказала, что в период с 7:00 до 21:20 1 сентября неизвестный пробрался в ее квартиру, расположенную в доме №9 по проспекту Королева.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница обнаружила пропажу ювелирных изделий. Сумму ущерба она оценила в 155 тыс. рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца госпитализировали с переломом ребер после жалоб на боли в животе.

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